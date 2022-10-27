27 Октября 2022
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Новый премьер Италии подтвердила НАТО планы Рима помогать Киеву

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом полную поддержку Рима Украине, а также приверженность НАТО в противодействии угрозам.
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"Мелони повторила, что Атлантический альянс необходим для защиты безопасности и общих ценностей, которые характеризуют западную идентичность. Мелони подтвердила полную поддержку Украины <...>, а также подчеркнула важность всеобъемлющего подхода и наращивания усилий в рамках НАТО в противодействии разного рода угрозам, исходящим от разных направлений, включая вызовы Юга", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы главы итальянского правительства.

Мелони надеется на скорую личную встречу со Столтенбергом.

Теги: Джорджа Мелони, Ййнс Столтенберг



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