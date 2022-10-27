27 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

В ВМС Швеции заявили, что судно под флагом РФ находится в районе диверсии на "Северных потоках"

Гражданское судно "Нефрит" под российским флагом прибыло в район диверсии на газопроводе "Северный поток", сообщили в ВМС Швеции.

Как пояснил глава отдела связи ВМС страны Йимми Адамссон, судно зафрахтовано консорциумом, которому принадлежит трубопровод. "Им не нужно разрешение шведских властей для проведения расследования в шведской экономической зоне", — пояснил он.

По словам Адамссона, в этом районе также находятся несколько шведских военных кораблей, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что Россия направила ходатайства об участии в расследовании диверсий на газопроводе "Северный поток" трем странам – Германии, Швеции и Дании. При этом перечисленные страны не спешат привлекать российскую сторону.

Также сообщалось, что российская сторона изучит возможность проведения самостоятельного всестороннего расследования на месте происшествия.

Теги: северный поток, судно под флагом рф, швеция



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