В ВМС Швеции заявили, что судно под флагом РФ находится в районе диверсии на "Северных потоках"

Гражданское судно "Нефрит" под российским флагом прибыло в район диверсии на газопроводе "Северный поток", сообщили в ВМС Швеции.

Как пояснил глава отдела связи ВМС страны Йимми Адамссон, судно зафрахтовано консорциумом, которому принадлежит трубопровод. "Им не нужно разрешение шведских властей для проведения расследования в шведской экономической зоне", — пояснил он.

По словам Адамссона, в этом районе также находятся несколько шведских военных кораблей, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что Россия направила ходатайства об участии в расследовании диверсий на газопроводе "Северный поток" трем странам – Германии, Швеции и Дании. При этом перечисленные страны не спешат привлекать российскую сторону.

Также сообщалось, что российская сторона изучит возможность проведения самостоятельного всестороннего расследования на месте происшествия.