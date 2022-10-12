12 Октября 2022
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Происшествия В России За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

Москва намерена присоединиться к расследованию диверсий на газопроводе "Северный поток" - Новак

Россия на правила ходатайства об участии в расследовании диверсий на газопроводе "Северный поток" трем странам – Германии, Швеции и Дании. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Москва готова подключиться к работе.

При этом перечисленные страны не спешат привлекать российские госорганы или хотя бы оператора "Северного потока" – "дочку" "Газпрома".

Так, в Швеции засекретили от других государств предварительное расследование. Оно, правда, закончилось еще 7 октября, но никаких подробностей, кроме того, что власти страны укрепились в версии о диверсии, не сообщалось.

Теги: северный поток, расследование, диверсия



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