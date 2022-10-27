27 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: www.pfrf.ru

Строительство "пенсионных дворцов" СФР продолжится: в бюджете фонда на 2023 год на это предусмотрено 1,4 миллиарда

Госдума сегодня одобрила в первом чтении бюджеты ФОМС и Социального фонда России (объединенные пенсионный фонд и фонд социального страхования) на 2023 год. При этом, например, бюджет пенсионного фонда не учитывает присоединенные территории – расчет в нем приводится на численность граждан на 1 января 2022 года. Об этом рассказала депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди"), голосовавшая против. Она назвала законопроекты "очень-очень сырыми".

Депутат критикует фонды за продолжающуюся шикарную жизнь, хотя за пресловутые "пенсионные дворцы" ФПР в прошлом не попрекнул только ленивый.

"Положительная динамика наблюдается в расходах на содержание ФФОМС! Его Фонд сам себе ежегодно заботливо увеличивает более чем на 20%. Если в 2022-м это 1,28 млрд руб, то к 2025 Фонд обойдется стране уже в 1,61 млрд руб", - пишет Авксентьева.

С Социальным фондом России "всё тоже очень интересно": "Помните, как при слиянии пенсионного фонда и ФСС нам обещали, что высвобождаемые дворцы пенсфондов передадут социальным учреждениям? Все с точностью до наоборот - на строительство и реконструкцию 6 зданий территориальных фондов заложили 1,4 млрд рублей (!). При этом соотношение пенсий неработающих граждан и среднемесячной зарплаты пикирует вниз: с 34% в 2021 году до 29,6% в 2025-м. Вот как за это голосовать?  Ведь еще в 2018-м определили, что соотношение - не менее 40%".

 

Теги: социальный фонд россии, бюджет, госдума, пенсионные дворцы, сардана авксентьева



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