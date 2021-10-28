Пенсионный фонд России приостановит строительство своих "дворцов"

Пенсионный фонд России приостановит строительство всех зданий, ведущееся за счет средств фонда, и проведет аудит таких объектов. Об этом во время рассмотрения в Госдуме бюджета ПФР на следующий год сообщил глава фонда Андрей Кигим.

"Мной было принято решение приостановить строительство всех зданий, которые сегодня находятся в обсуждении в ПФР, нами будет проведена проверка, и программа строительства новых объектов, особенно тех, которые по 10−15 лет не могли доказать проектно-сметную документацию, будет прекращена", - заявил руководитель ПФР.

Напомним, на прошлой неделе, когда обсуждалось исполнение бюджета ПФР за прошлый год, депутат от фракции "Справедливая Россия – За правду" Михаил Делягин поинтересовался у Кигима, почему в кризисных условиях фонд занимается строительством и покупкой дорогостоящей недвижимости.

"Продолжается расточительное приобретение имущества. Помимо приобретения [ПФР] получил разрешение на строительство новых зданий. На эти цели направлен 1 млрд рублей! И это в кризис! Здания Пенсионного фонда и так самые роскошные по всей России. Зачем продолжать эту тенденцию?" – спросил депутат.

"Вопросы, на которые мы не могли ответить, мы постараемся к трехлетнему бюджету показать статистику, у нас нет проблем, чтобы просто "Справедливая Россия — За правду" чуть-чуть подуспокоилась", - заявил на это Кигим.

Тут уже возмутился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он указал главе ПФР, что в парламенте "нет тех, кто возбудился, кто должен подуспокоиться, есть депутаты Госдумы". "Все находятся в рабочем состоянии. Мы бы хотели, чтобы вы были в здравом уме и рабочем состоянии. Не делайте ошибок. Вопрос про дворцы ПФР звучал вполне конкретный", - заключил Володин.