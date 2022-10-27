27 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Путин ничего не передавал Зеленскому через лидера Гвинеи-Бисау

Президент РФ Владимир Путин не передавал лидеру Украины Владимиру Зеленскому специального послания о возможном диалоге между Москвой и Киевом через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
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"Наш коллега из африканского государства изъявил желание, сказал, что у него будут контакты, и что он позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло", - цитирует ТАСС ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на вопрос, передавал ли глава российского государства такое послание.

Путин информировал президента Гвинеи-Бисау о том, как проходили переговоры РФ и Украины, от которых Киев впоследствии отказался. По словам Пескова, он подчеркнул, что Украина отказалась от переговоров по указу США.

Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Гвинея-Бисау



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