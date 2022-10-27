Екатеринбургского инспектора ДПС будут судить за получение взятки

Сотрудник ДПС из Екатеринбурга предстанет перед судом за получение взятки. За 30 тыс. рублей молодой инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу пообещал проигнорировать ДТП и не привлекать его участника к разбирательству.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент с ДТП произошел в конце августа 2022 года. На ул. Селькоровская случилась авария с двумя автомобилями, виновник которой скрылся. Провести административное расследование поручили обвиняемому, который вступил в должность только в конце июня этого же года.

В начале сентября виновник аварии был найден и приведен для дачи показаний в отдел оформления ДТП. Там водитель и предложил инспектору взятку за бездействия, на что последний согласился. 20 тыс. рублей сотрудник ДПС взял на ул. Титова в салоне личного автомобиля. На следующий день схема повторилась, но только с передачей инспектору 10 тыс. рублей.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя) направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.