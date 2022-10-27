Минпромторг допустил исключение Nissan из списка параллельного импорта

В Минпромторге России прокомментировали возможность исключения Nissan из списка товаров для параллельного импорта.

"Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом", — сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Напомним, ранее стало известно, что все российские активы автоконцерна Nissan ("Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), включая завод, перейдут в госсобственность в лице ФГУП НАМИ. Сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет. Сделка предполагает сохранение работоспособности автоконцерна, это около 2 тыс. рабочих мест, пояснили в министерстве. Послепродажное обслуживание автомобилей Nissan в России и поставку к ним запчастей будет осуществлять "АвтоВАЗ".