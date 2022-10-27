США планируют смягчить потолок цен на российскую нефть, - Bloomberg

Белый дом не смог договориться со многими странами о введении потолка цен на российскую нефть на объявленном ранее уровне $60 за один баррель, в связи с чем пересматривает возможные условия в сторону смягчения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что США смогли получить согласие на предлагаемый потолок цен только от стран G7 и Австралии.

Агентство пишет, что несогласованность такой меры с рядом стран вызывает у администрации Байдена опасения, что такая ситуация может привести к значительной непредсказуемости на нефтяном рынке.

О новом уровне лимита, предлагаемом США к рассмотрению, не говорится, сообщает Regnum.

Напомним, ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что предельную цену на нефть из России стоит установить на отметке в $60 за баррель. По ее словам, это сократит нефтегазовые доходы России, при этом позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.