В ФРГ считают, что и вторая нитка "Северного потока — 2" повреждена взрывом

Правительство ФРГ вопреки заявлениям российской стороны считает, что использовать вторую нитку трубопровода "Северный поток - 2" после взрывов, разрушивших другие ветки "Северных потоков", технически невозможно.

Об этом говорится в ответе кабмина на запрос зампреда фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Лайфаз-Эрика Хольма.

"Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки", - говорится в документе.

Также подчеркивается, что "Северный поток - 2" невозможно запустить в эксплуатацию еще и потому, что он "в любом случае не получил необходимую сертификацию", пишет Regnum.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что трубопровод можно починить, но для этого нужны гарантии безопасности и экономической эффективности (гарантии того, что газопровод будет использоваться). Он отмечал, что одна нитка "Северного потока-2", который так никогда и не эксплуатировался, возможно, уцелела. "Россия к началу этих поставок готова, мяч на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто кран откроют и все", - сказал президент.