27 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: function.mil.ru

Ряд министров обороны зарубежных стран согласились обсудить информацию Шойгу о "грязной бомбе"

Некоторые министры обороны зарубежных стран позитивно отреагировали на предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу обсудить информацию о возможной провокации украинских властей с использованием "грязной бомбы".

Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу CNN.

"Предложили профессиональный разговор по этому вопросу. Некоторые министры отреагировали позитивно", - заявил Келин. Сколько именно министров обороны и представителями каких стран они являются, пока неизвестно.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Москва обвинила Киев в подготовке провокации с использованием "грязной бомбы". Российские власти сообщили, что украинские ученые уже работают над этим объектом. В ответ Киев предложил МАГАТЭ приехать с инспекцией на те объекты, где, предположительно, могут вестись работы над бомбой.

Сообщалось, что инспекторы посетят Институт ядерных исследований в Киеве и Государственный горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды в Днепропетровской области.

Теги: министр обороны, Шойгу, грязная бомба, провокация



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