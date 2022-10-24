Эксперты МАГАТЭ проверят украинские объекты, где, по утверждению Москвы, разрабатывается "грязная бомба"

Украинские власти пригласили экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверить объекты, на которых, по утверждению Москвы, ведется разработка так называемой "грязной бомбы".

"В разговоре с Рафаэлем Гросси я официально предложил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украине, которые Россия описывает как места разработки "грязной бомбы". Он согласился. Нам нечего прятать", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Между тем, в Минобороны РФ утверждают, что Киев хочет замаскировать подрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса. Также оборонное ведомство России заявило, что "у Киева есть мотив для применения "грязной бомбы", а также научный, технический и производственный потенциал для ее создания".