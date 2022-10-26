Венгрия отказалась поддерживать введение потолка цен на российский газ

Венгрия не поддерживает возможность установления предельной цены на российский газ, считая, что такой шаг может спровоцировать сокращение поставок в Европу и, как следствие, рост цен. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел европейской страны Петера Сийярто.

"Что касается газа, мы донесли очень четко, что не поддерживаем введение предельной цены на газ, поскольку считаем, что такой шаг несет риски снижения объемов поставляемого газа на европейский рынок", - сказал Сийярто, принимающий участие в проходящей в Вашингтоне международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке".

По его словам, снижение объемов поставляемого газа неизбежно приведет к росту цен на "голубое топливо".

"Вот почему мы ясно дали понять, что, если в Европе будет введена такая мера, долгосрочные контракты должны быть исключены", - подчеркнул Сийярто.

Глава МИД Венгрии также сообщил, что на состоявшейся недавно встрече министров энергетики стран ЕС в Люксембурге не было выдвинуто никаких конкретных предложений касательно установления предельной цены на российский газ, и консенсуса по данному вопросу пока не достигнуто.