26 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура вмешалась в историю с уральцами, купившими билеты на несуществующую "Ласточку"

Уральская транспортная прокуратура провела проверку после того, как жители Качканара купили билеты на несуществующий рейс "Ласточки". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что в середине сентября жители Качканара купили билеты на скоростной поезд "Ласточка", который должен был довезти их до станции в Нижнем Тагиле. Однако, когда уральцы пришли ночью на станцию, поезд так и не подъехал. Позднее выяснилось, что на железной инфраструктуре проводились технические работы, из-за чего часть маршрутов была ограничена. Несмотря на это АО "Свердловская пригородная компания" все равно продавала билеты на это время.

Из-за внезапной смены планов, до Нижнего Тагила качканарцы доезжали на автобусе, где после еще больше часа прождали "Ласточку" до Екатеринбурга. Данный инцидент привел к тому, что свердловчане опоздали в поликлиники, на самолет и поезд.

Прокуратура заключила, что перевозчик допустил нарушения закона о защите прав потребителей. Руководителю компании внесено представление об устранении нарушений. Более того, в отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.8 КоАП РФ.

На данный момент акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Теги: Ласточка, билет, прокуратура



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