26 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге приступили к сносу завода Danone

В Екатеринбурге приступили ко сносу зданий на месте молочного завода ЕГМЗ №1, ранее принадлежащий Danone. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЛСР, которая и занимается сносом.

На данный момент проходит демонтаж зданий в границах улиц Азина – Челюскинцев – Мамина-Сибиряка – Луначарского. Завершить снос планируется в ноябре, а расчистить площадку уже к концу декабря.

Планы по застройке пока перенесены на 2023 год. На месте бывшего завода расположится жилая застройка, где смогут проживать 2,7 тыс. екатеринбуржцев. Ранее бюро "ЛСР. Строительство – Урал" опубликовало проект жилого комплекса.

Теги: Екатеринбург,  Danone, снос



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