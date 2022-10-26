26 Октября 2022
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Фото: протоиерей Виктор (Иванов), личная страница во &quot;В контакте&quot;

В Уфимской епархии объяснили крещение в мешках для "груза 200"

В Уфимской епархии РПЦ объяснили поведение протоиерея Виктора (Иванова), который крестил в Донбассе участников СВО в мешках, предназначенных для "груза 200".

"У меня не вызвало даже подозрения, что это могут быть мешки для трупов. Но, если это даже так, в этом что такого. Что под рукой нашлось. Вода должна была быть собрана, для этого либо тазик используется при крещении, и потом эта вода выливается куда-то, где она не попирается ногами человека, так как она святая", - сказал РБК пресс-секретарь епархии протоиерей Евгений (Шерышев).

Напомним, протоиерей Виктор (Иванов) из Уфы на своей странице "ВКонтакте" рассказал о том, что крестил в Донбассе участников специальной военной операции. Делал он это в черных мешках, предназначенных для тел умерших воинов ("груз 200"). В силу того, что крещение проходило на передовой, необходимых для церемонии атрибутов не нашлось. В ход пошли ящики для боеприпасов и черные мешки. Был в этом крещении, говорит батюшка, свой символизм.

Теги: Протоиерей, Виктор Иванов, священник, крещение



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Ранее 26.10.2022 11:58 Мск Священник из Уфы крестил бойцов СВО в мешках для "груза 200"


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