Священник из Уфы крестил бойцов СВО в мешках для "груза 200"

Протоиерей Виктор (Иванов) из Уфы на своей странице "ВКонтакте" рассказал о том, что крестил в Донбассе участников специальной военной операции. Делал он это в черных мешках, предназначенных для тел умерших воинов ("груз 200").

В силу того, что крещение проходило на передовой, необходимых для церемонии атрибутов не нашлось. В ход пошли ящики для боеприпасов и черные мешки.

"Черные полиэтиленовые мешки, которые были использованы как сосуды для крещения, предназначались для "Груза 200". Да, все понимают, где находятся, и что может произойти, поэтому относятся к этому, как к данности, к реальности, где атрибутика смерти не вводит людей в ступор", - написал священник.



Был в этом крещении, говорит батюшка, свой символизм.

"В крещении человек умирает для греха, и они крестились в "похоронных" пакетах. Рождается новый человек – воин Христов, а они руки опускали в ящик из-под боеприпасов. Благодать Божия для христиан, как боеприпасы для солдат. И чем больше, тем лучше. Вот так и родились два новых христианина, Сергий и Иоанн", - написал отец Виктор.