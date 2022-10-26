Прокуратура поручила властям избавиться от незаконной свалки в глиняном карьере Ирбита

Природоохранная прокуратура Свердловской области обнаружила в Ирбите незаконную свалку, вредящую окружающей среде. Отходы сваливались в карьер отработанных глин, которая не включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, даже после предъявления результатов проверки, свалку никто не ликвидировал. В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском, в котором требовала устранить нарушения. Эти обязанности легли на плечи министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, а также администрацию городского округа Ирбит.

Суд встал на сторону истца и удовлетворил его требования. Реальное устранение нарушений действующего законодательства находится на контроле прокуратуры.