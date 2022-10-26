Верховный суд Нью-Йорка обязал город повторно нанять и выплатить зарплату непривитым

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал столицу штата повторно принять на работу и выплатить заработную плату всем государственным служащим, которые были уволены за отказ от ковид-вакцинации. Решение суда огласил судья Ральф Дж. Порцио.

Городской комиссар по здравоохранению Дэвид Чокши в октябре 2021 года издал приказ, требующий, чтобы все городские служащие были вакцинированы от ковида. Позже он издал аналогичный приказ для работников частного сектора, а мэр города Эрик Адамс внес некоторые исключения.

Суд счел приказы Чокши и Адамса "произвольными и капризными", а также пришел к выводу, что Чокши нарушил конституцию штата Нью-Йорк.

"Уполномоченный по здравоохранению не может создавать новые условия трудоустройства для городских служащих... не может запретить работнику являться на работу... и не может увольнять сотрудников. А мэр не может освободить определенных сотрудников от этих распоряжений", - говорится в заключении.

Также отмечено, что вакцинация не предотвращает передачу вируса и требования властей были абсурдными. Этот факт год назад признал и глава CDC Рошель Валенски.

Как сообщалось, суд в США обязал CDC опубликовать данные о 18 млн серьезных побочных эффектах после ковид-вакцинации. В 8% случаев потребовалась госпитализация.