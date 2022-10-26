В США суд обязал CDC опубликовать данные о 18 млн серьезных побочных эффектах после ковид-вакцинации

Суд в США обязал CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) опубликовать данные о 18 млн серьезных побочных эффектах после ковид-вакцинации. Об этом сообщает American Liberty Report.

Данные о V-safe в режиме онлайн начали публиковаться по решению суда 3 октября. V-safe - это программа мониторинга вакцин, запущенная в самом начале прививочной кампании в декабре 2020 года. Людей попросили установить приложение V-safe на свои смартфоны, а затем самостоятельно сообщить, есть ли у них какие-либо негативные последствия от экспериментальных препартов, разрешенных для экстренного применения под предлогом экстраординарной ситуации.

Оказалось, что более 18 млн американцев получили серьезные последствия укола, так что им пришлось обращаться в больницу.

"Вместо того чтобы предупредить общественность о невероятной опасности этих прививок и полностью запретить принуждение к вакцинации, CDC скрывал информацию до тех пор, пока их не заставили обнародовать. Что толку в агентстве "общественного здравоохранения", если оно не в состоянии предупредить общественность о том, что 8% получателей вакцины госпитализируются?" - говорится в заявлении организации.

Это процент рассчитан следующим образом. Приложение V-safe установили более 10 млн человек. Это достаточно много, чтобы считать выборку репрезентативной и хорошо описывающей данные по всему населению. Из них 3,3 млн сообщили о неблагоприятных последствиях для здоровья сразу после первой инъекции, в том числе 1,2 млн потеряли трудоспособность, так что не могли выполнять повседневную деятельность в течение некоторого времени. В том числе 800 тыс. сообщили о госпитализации в результате ковид-вакцинации.

"Эта последняя цифра вызывает наибольшую тревогу. Это 8% случаев госпитализации. Это означает, что до 18 млн из 230 млн человек, получивших хотя бы один укол, могли быть госпитализированы с побочной реакцией. Исследование, опубликованное в июне 2021 года Национальным институтом здравоохранения, где работает Тони Фаучи, показало, что уровень госпитализации от COVID–19 для всего населения составил 2,1%. Это означает, что вероятность госпитализации из-за прививок в 4 раза выше, чем из-за самого covid. А на главной веб-странице CDC, посвященной прививкам, и по сей день написано: "Вакцины от COVID-19 безопасны, эффективны и бесплатны". Безопасны и эффективны! Это была позиция CDC на протяжении всего времени. Все это время CDC лгал американскому народу о вакцинах. У этого должны быть юридические последствия: публичные судебные процессы и длительные тюремные сроки для любого сотрудника CDC, который участвовал в этом сокрытии", - призвали в American Liberty Report.

Накануне.RU неоднократно писало о том, что ковид-вакцинация не дает хороших результатов ни в одной стране. В США смертность в 2021 году выросла еще больше, чем в 2020-м, притом что уже к лету было вакцинировано большинство взрослых. По данным ООН, в первый "ковидный" год избыточная смертность составила 460 тыс., или 17%, а во второй - 503 тыс., или 18%, причем огромная смертность наблюдалась осенью и зимой, когда вакцинировано было почти 70% взрослых.

По данным CDC, общая смертность еще выше, а избыточная смертность составила более 600 тыс. человек. Естественный прирост населения за два год упал с 900 тыс. почти до нуля, так как снизилась и рождаемость. Смертность вернулась к фоновому уровню в апреле, но не в результате ковид-вакцинации, так как к декабрю вакцинированы уже были почти все, а смертность в декабре и январе была сверхвысокой. Она установилась на нормальном уровне практически сразу после отмены ограничений и прививочной кампании. То же самое произошло и в России, где также не были обнародованы данные о последствиях ковид-вакцинации под предлогом коммерческой тайны.