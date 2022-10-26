Россияне усыновили 350 детей-сирот из Донбасса, еще тысяча ждет усыновления

Российские семьи усыновили уже 350 сирот из Донбасса, еще тысяча детей ожидает усыновления, сообщила уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Львова-Белова.

"Все это [теперь] будет работать рамках российского законодательства. Все желающие приемные родители в установленном порядке смогут взять детей к себе в семью. Единственное, в чем мы можем поспособствовать, – это организация встречи или, например, [можем] привезти детей, потому что там неспокойная ситуация, и не каждая семья сможет доехать [познакомиться с ребенком]", - цитируют Львову-Белову "Ведомости".

Она также сообщила, что "из подвалов Мариуполя" вывезли 31 ребенка: "Речь о детях, которые находились в приемных семьях, чьи родители по каким-то причинам уехали сами, а детей оставили в Мариуполе".