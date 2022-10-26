26 Октября 2022
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Политика За рубежом Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

National Review: Зеленский нагрубил Израилю

Владимир Зеленский нагрубил Израилю, когда обвинил его в том, что решение не направлять военную помощь Киеву подстегнуло участие Ирана на стороне России. Об этом пишет National Review.

"Зеленский не получает никаких выгод, когда выдвигает подобные гиперболические обвинения. Они подпитывают опасения союзников по поводу увеличения их поддержки Украины", - говорится в статье.

Также отмечается, что подобные выпады Зеленского лишь подчеркивают доводы его критиков на Западе.

Напомним, Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он - с "демократическим миром" или Россией. И обвинил в сохранении нейтралитета в отношении России. Тель-Авив отказался поставлять Киеву оружие.

Теги: Изриль, Украина, Владимир Зеленский



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