СМИ: С коммерческим директором Собчак задержан экс-главред журнала Tatler

26 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суровикин укрепляет тактическую слаженность

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Москва
Фото: youtube.com

СМИ: С коммерческим директором Собчак задержан экс-главред журнала Tatler

Вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым по делу о вымогательстве задержан бывший главный редактор светского журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), передает РБК со ссылкой на источник в полиции. Однако о статусе задержанных пока не сообщается.

Источник ТАСС сообщает, что сама Собчак фигуранткой дела не является, хотя ряд СМИ сообщил об обысках в ее загородном доме в Подмосковье.

Также ряд Telegram-каналов сообщал, что дело может быть связано с предложением известным личностям так называемого "блока на негатив" в сетке каналов, находящихся в распоряжении фигурантов.

Сама Собчак связывает ситуацию с попыткой оказать на нее и ее команду давление. Так, канал "Кровавая барыня", входящий в сетку Собчак, репостнул комментарий правозащитной организации Gulagu.net. Активисты пишут, что давление на Собчак оказывается из-за ее публикаций о пытках и издевательствах над заключенными в колониях.

Теги: ариан романовский, задержание, вымогательство, ксения собчак, кирилл суханов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети