СМИ: С коммерческим директором Собчак задержан экс-главред журнала Tatler

Вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым по делу о вымогательстве задержан бывший главный редактор светского журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), передает РБК со ссылкой на источник в полиции. Однако о статусе задержанных пока не сообщается.

Источник ТАСС сообщает, что сама Собчак фигуранткой дела не является, хотя ряд СМИ сообщил об обысках в ее загородном доме в Подмосковье.

Также ряд Telegram-каналов сообщал, что дело может быть связано с предложением известным личностям так называемого "блока на негатив" в сетке каналов, находящихся в распоряжении фигурантов.

Сама Собчак связывает ситуацию с попыткой оказать на нее и ее команду давление. Так, канал "Кровавая барыня", входящий в сетку Собчак, репостнул комментарий правозащитной организации Gulagu.net. Активисты пишут, что давление на Собчак оказывается из-за ее публикаций о пытках и издевательствах над заключенными в колониях.