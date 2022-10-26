26 Октября 2022
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Общество Москва
Фото: youtube.com

Собчак назвала задержание своего коммерческого директора "давлением на журналистику"

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала информацию о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Накануне появились сообщения, что Суханов задержан и может стать фигурантом дела о вымогательстве.

"Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как ОЧЕРЕДНОЕ давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи. Мы следим", - говорится в сообщении Telegram-канала "Кровавая барыня", который входит в сетку Собчак (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

Ряд Telegram-каналов со ссылкой на неназванные источники накануне сообщали, что Суханова, якобы, задержали во время встречи с потенциальным "клиентом", которому предлагался так называемый "блок на негатив".

В последние несколько месяцев на администраторов и владельцев ряда крупных Telegram-каналов и сеток были заведены уголовные дела с похожими сюжетами.

Теги: ксения собчак, кирилл суханов, вымогательство



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