С начала мобилизации в России 200 тысяч иностранцев подали заявление на получении ИИН в Казахстане

С момента объявления в России мобилизации (21 сентября) по сегодняшний день в Казахстане 200 тыс. иностранцев подали заявления на оформление ИИН – индивидуального идентификационного номера, без которого нельзя оформить легальное проживание в стране на длительный срок. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития Казахстана Асет Турысов. Он не уточнил, гражданами каких стран являются эти иностранцы.

На 4 октября ИИН в Казахстане получили 70 тыс. россиян, въехавших на начало октября в страну.

А 4 октября глава МВД республики Марат Ахметжанов сообщил, что в Казахстан за полмесяца въехало более 200 тыс. россиян. При этом выехали из страны 147 тыс. россиян.