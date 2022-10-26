Москвич устроил дебош на борту самолета, вылетавшего из Екатеринбурга

В аэропорту Екатеринбурга задержан дебошир, собиравшийся улетать в Москву.

Как сообщили Накануне.RU в ЛО МВД России в аэропорту Кольцово, вечером 24 октября транспортным полицейским поступил сигнал, что к готовящемуся к вылету самолету "Екатеринбург – Москва" срочно требуется наряд. Прибывшие на место силовики задержали жителя российской столицы 1955 года рождения, который после посадки в салон стал нарушать общественный порядок.

По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения. Москвич громко выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров и на замечания работников самолета никак не реагировал.

Нарушитель был немедленно снят с рейса и доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово. Там в отношении него составили протокол по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга задержали авиадебошира из Санкт-Петербурга.