Екатеринбуржец заплатил алименты, налоги и долг теще, чтобы работать в Китае

Житель Екатеринбурга полностью расплатился по своим долгам, чтобы продолжить работу за границей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, мужчина не заплатил по алиментам, налогам и кроме этого задолжал теще за ремонт. В общей сложности он был должен больше миллиона рублей. Некоторое время назад уралец уехал на заработки в Китай. Несколько месяцев он перечислял средства на содержание ребенка, находясь за границей, но затем выплаты прекратились и задолженность стала расти.

За время его нахождения в Поднебесной приставам поступили исполнительные документы о взыскании с него налогов и долга физическому лицу. Сотрудники ФССП вынесли постановления об аресте счетов должника и его временном ограничении в праве выезда за границу.

В итоге мужчина вернулся в Россию, чтобы оформить документы и заграничный паспорт, поскольку его срок действия истекал. Здесь уральца уже ждали судебные приставы. Чтобы и дальше иметь возможность выехать в Китай, екатеринбуржец погасил долги на сумму более миллиона рублей в полном объеме: расплатился по алиментам, налогам и не забыл про тещу.

Как отметили в ГУФССП, все деньги уже перечислены взыскателям.