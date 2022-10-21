21 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге владелец двух Mercedes лишился одного из-за долгов в 7 млн рублей

Житель Екатеринбурга лишился одного из своих автомобилей из-за долгов. Машину арестовали судебные приставы.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, против мужчины было возбуждено семь исполнительных производств по разным задолженностям: кредитные платежи, долги юридическим лицам и другие. Общая сумма составила порядка 7 млн рублей.

Должник не смог расплатиться со своими кредиторами, поэтому к нему пришли судебные приставы. У уральца в собственности имелось два автомобиля Mercedes – GL 400 и Benz CLS, но в ходе судебных разбирательств одним из кредиторов было обращено взыскание именно на GL 400. За ним и явились приставы.

Сам владелец авто исполнительным действиям не препятствовал. Иномарку эвакуировали на специализированную автостоянку и оставили на ответственное хранение взыскателю.

Как пояснили в свердловском ГУФССП, арест имущества – это не только мера принудительного исполнения, но и способ расплатиться с накопившимися долгами.

Напомним, недавно жительница Екатеринбурга заплатила 76 штрафов ГИБДД под угрозой ареста своей машины.

Теги: иномарки, приставы, арест, долги, Екатеринбург



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