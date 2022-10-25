Эксперты МАГАТЭ посетят на Украине два объекта в рамках "поисков" "грязной бомбы"

Стало известно, какие объекты посетят эксперты Международного агентства по атомной энергии в рамках инспекции по делу о так называемой "грязной бомбе".

Ранее Москва обвинила Киев в подготовке провокации с использованием "грязной бомбы". Российские власти сообщили, что украинские ученые уже работают над этим объектом. В ответ Киев предложил МАГАТЭ приехать с инспекцией на те объекты, где, предположительно, могут вестись работы над бомбой.

В итоге инспекторы посетят Институт ядерных исследований в Киеве и Государственный горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды в Днепропетровской области. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Обычно такого рода инспекции сопряжены с отбором проб, на их анализ уходит довольно много времени, наверное месяца два, как правило. То есть где-то через неделю с небольшим мы узнаем предварительные итоги этих посещений, а окончательные появятся нескоро", - цитирует Ульянова РБК.