В Норвегии задержан подозреваемый в работе на спецслужбы России

В Норвегии задержан гражданин Бразилии, который подозревается в том, что на самом деле является россиянином и работает на спецслужбы РФ, сообщает телерадиокомпания NRK.

Мужчина работает в Университете Тромсё. По данным ТВ, он якобы находится в стране под вымышленным именем и с вымышленной биографией.

Полиция считает, что задержанный - так называемый "нелегал", который позиционирует себя как обычный гражданин, однако при этом работает на российскую разведку, пишет РИА Новости.

Напомним, в Норвегии были задержаны несколько россиян за запуск дронов, среди них - сын экс-главы РЖД Андрей Якунин.

Ранее Норвегия ввела в отношении РФ и ее граждан санкции, по которым россияне не могут запускать в этой стране беспилотники.