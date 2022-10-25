25 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Гендиректор авиакомпании S7 Татьяна Филева покинула свой пост

Генеральный директор авиакомпании S7 Татьяна Филева покинула свой пост. С 21 октября компанию возглавляет Дмитрий Куделькин, который ранее был первым заместителем гендиректора, передает РБК.

Источники издания сообщают, что 33-летняя Филева, которая является совладельцем авиакомпании, уехала из России – у нее были планы по получению образования за рубежом. В пресс-службе компании отметили, что Филева как акционер продолжит принимать участие в стратегических вопросах холдинга.

S7 Group - крупнейшая частная аивагруппа России. 49,93% ее акций принадлежит Владиславу Филеву, по 25,03% — его дочерям Татьяне и Марии.

Теги: s7, татьяна филева, отставка, генеральный директор



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