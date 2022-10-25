Прикамцам предложили переводить деньги для оснащения участников спецоперации на единый региональный счет

ОНФ в рамках проекта "Все для Победы" открыл единый региональный счет для оперативного решения вопросов мобилизованных и их семей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Теперь средства, собранные на помощь мобилизованным прикамцам, будут поступать на краевой счет.

"Мы обеспечим всем необходимым ребят, призванных на воинскую службу именно из нашего региона", – сообщили в ОНФ.

Общественники пояснили, что все перечисленные средства будут направлены на закупку и доставку необходимых им бронежилетов, касок, тепловизоров, квадрокоптеров, спальных мешков, медикаментов, продуктов питания и всего, что поможет спасти и облегчить жизнь военнослужащих.