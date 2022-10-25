В Кремле не считают, что Турция будет злоупотреблять своим положением в "газовом" сотрудничестве с Россией

Кремль не видит никаких оснований для того, что Турция будет злоупотреблять своим положением в вопросах сотрудничества с Россией по закупкам газа.

"Есть мировая конъюнктура для торговли газом, и, разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного, это понимают и наши турецкие партнеры, это понимаем и мы. Поэтому здесь мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим", - цитирует ТАСС ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на вопрос о том, не опасаются ли в Кремле, что Турция, один из крупнейших получателей российского газа, будет злоупотреблять своим положением.

Напомним, Турция намерена добиваться скидки на российский газ, который страна закупает в больших объемах. Глава минфина Турции Нуреддин Небати заявил, что надеется на хороший исход переговоров с "Газпромом", у которого пока страна просит отсрочки по платежам. Ранее сообщалось, что Турция намерена выторговать себе отсрочку платежей до 2024 г., чтобы смягчить убытки от высоких цен на энергоносители.