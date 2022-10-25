В Кремле не считают, что Турция будет злоупотреблять своим положением в "газовом" сотрудничестве с Россией

25 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России За рубежом
Фото: Накануне.ru

В Кремле не считают, что Турция будет злоупотреблять своим положением в "газовом" сотрудничестве с Россией

Кремль не видит никаких оснований для того, что Турция будет злоупотреблять своим положением в вопросах сотрудничества с Россией по закупкам газа.

"Есть мировая конъюнктура для торговли газом, и, разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного, это понимают и наши турецкие партнеры, это понимаем и мы. Поэтому здесь мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим", - цитирует ТАСС ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на вопрос о том, не опасаются ли в Кремле, что Турция, один из крупнейших получателей российского газа, будет злоупотреблять своим положением.

Напомним, Турция намерена добиваться скидки на российский газ, который страна закупает в больших объемах. Глава минфина Турции Нуреддин Небати заявил, что надеется на хороший исход переговоров с "Газпромом", у которого пока страна просит отсрочки по платежам. Ранее сообщалось, что Турция намерена выторговать себе отсрочку платежей до 2024 г., чтобы смягчить убытки от высоких цен на энергоносители.

Теги: Дмитрий Песков, Турция, газ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Заказ и быстрая доставка jbl flip 4 скидки!