Турция хочет получить скидку на российский газ

Турция намерена добиваться скидки на российский газ, который страна закупает в больших объемах. Глава минфина Турции Нуреддин Небати заявил в интервью Financial Times, что надеется на хороший исход переговоров с "Газпромом", у которого пока страна просит отсрочки по платежам.

Ранее сообщалось, что Турция намерена выторговать себе отсрочку платежей до 2024 года, чтобы смягчить убытки от высоких цен на энергоносители.

В середине сентября Путин на встрече с Эрдоганом в Самарканде заявил, что Турция будет оплачивать 25% поставок в рублях, напоминает РБК.