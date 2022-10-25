ФК "Урал" расторг контракт с экс-полузащитником "Спартака" Уруновым

ФК "Урал" объявил об уходе узбекского полузащитника Остона Урунова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. За "Урал" хавбек провел всего лишь три матча.

Причины такого решения в клубе не уточнили, но пожелали игроку удачи в его дальнейшей карьере.

Урунов перебрался в Екатеринбург в начале нынешнего сезона. В прошлом сезоне он выступал за "Уфу", при этом права на футболиста принадлежали московскому "Спартаку". В сентябре "красно-белые" расторгли контракт с полузащитником, тогда же он и перешел в "Урал".