25 Октября 2022
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ФК "Урал" расторг контракт с экс-полузащитником "Спартака" Уруновым

ФК "Урал" объявил об уходе узбекского полузащитника Остона Урунова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. За "Урал" хавбек провел всего лишь три матча.

Причины такого решения в клубе не уточнили, но пожелали игроку удачи в его дальнейшей карьере.

Урунов перебрался в Екатеринбург в начале нынешнего сезона. В прошлом сезоне он выступал за "Уфу", при этом права на футболиста принадлежали московскому "Спартаку". В сентябре "красно-белые" расторгли контракт с полузащитником, тогда же он и перешел в "Урал".

Теги: Урунов, Урал, контракт



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