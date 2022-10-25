В Тамбовской области сотрудникам мэрии вменили махинации с землей на 2,5 млн

Уголовное дело возбудили в отношении неустановленного круга лиц из администрации Мичуринска (Тамбовская область) по факту незаконного предоставления земельного участка под строительство торгового павильона. Сумма ущерба оценивается не менее, чем в 2,5 млн руб.

"По материалам проверки прокуратуры города Мичуринска <...> возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничестве в особо крупном размере")", - сказали ТАСС в прокуратуре Тамбовской области.

Дело завели на "неустановленный круг лиц из числа чиновников администрации Мичуринска".

"Речь идет о ряде взаимосвязанных действий с целью незаконного получения права собственности на земельный участок, расположенный в Мичуринске по улице Набережная", - отметили в пресс-службе, добавив, что ущерб оценивается, предварительно, не менее, чем в 2,5 млн руб.

Расследованием уголовного дела занимается региональное следственное управление СК РФ.