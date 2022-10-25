Макрон призвал США сесть за стол переговоров по украинскому вопросу

Необходимо, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По мнению французского лидера, у Папы Римского и американского президента Джо Байдена доверительные отношения. "Папа может повлиять на него, чтобы США возобновили участие в разрешении кризисов на Гаити и Украине", - приводит слова Макрона РИА Новости.

Ранее издание Le Point сообщило, что во время встречи с Папой Римским президент Франции Эммануэль Макрон попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и главе Русской православной церкви Патриарху Кириллу с целью разрешения российско-украинского конфликта.