Le Point: Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину

Французское издание Le Point сообщило, что во время встречи с Папой Римским президент Франции Эммануэль Макрон попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и главе Русской православной церкви Патриарху Кириллу с целью разрешения российско-украинского конфликта.

Якобы, такую просьбу Макрон озвучил Папе Франциску во время визита в Ватикан в минувшие выходные. Неизвестно, откликнется ли глава католической церкви на просьбу Макрона, но вернулся в Париж французский президент в приподнятом расположении духа.

Ранее предполагалось, что Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск встретятся в сентябре в Казахстане на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Но тогда предстоятель РПЦ решил не ездить на форум.