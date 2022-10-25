25 Октября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: marieclaire.ru

Le Point: Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину

Французское издание Le Point сообщило, что во время встречи с Папой Римским президент Франции Эммануэль Макрон попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и главе Русской православной церкви Патриарху Кириллу с целью разрешения российско-украинского конфликта.

Якобы, такую просьбу Макрон озвучил Папе Франциску во время визита в Ватикан в минувшие выходные. Неизвестно, откликнется ли глава католической церкви на просьбу Макрона, но вернулся в Париж французский президент в приподнятом расположении духа.

Ранее предполагалось, что Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск встретятся в сентябре в Казахстане на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Но тогда предстоятель РПЦ решил не ездить на форум.

Теги: эммануэль макрон, папа римский, патриарх кирилл, владимир путин



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