25 Октября 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: vk.com/grigorjev_osa

В Прикамье чиновников "приучают" к патриотизму: перед совещаниями включают гимн РФ

Глава Осинского городского округа Алексей Григорьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о новой традиции введенной в местной мэрии. Теперь команда Григорьева перед оперативными совещаниями прослушивает гимн России, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы округа, традиции уже три недели.

"Третью неделю подряд расширенную оперативку по понедельникам начинаем с гимна Российской Федерации. Принял такое решение, так как считаю, что сейчас как никогда важно сплотиться и проявить чувства патриотизма. Это мы стараемся прививать нашим детям, но начинать нужно с себя", - заявил Григорьев.

Чиновники слушают гимн перед совещанием(2022)|Фото: vk.com/grigorjev_osa

Чиновники слушают гимн перед совещанием(2022)|Фото: vk.com/grigorjev_osa

Напомним, с 1 сентября в российских школах была введена церемония поднятия триколора в образовательных учреждениях. Ее инициаторами стали общественники, которых поддержал президент РФ Владимир Путин.

Теги: чиновники, гимн, патриотизм



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