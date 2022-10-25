В Прикамье чиновников "приучают" к патриотизму: перед совещаниями включают гимн РФ

Глава Осинского городского округа Алексей Григорьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о новой традиции введенной в местной мэрии. Теперь команда Григорьева перед оперативными совещаниями прослушивает гимн России, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы округа, традиции уже три недели.

"Третью неделю подряд расширенную оперативку по понедельникам начинаем с гимна Российской Федерации. Принял такое решение, так как считаю, что сейчас как никогда важно сплотиться и проявить чувства патриотизма. Это мы стараемся прививать нашим детям, но начинать нужно с себя", - заявил Григорьев.

Напомним, с 1 сентября в российских школах была введена церемония поднятия триколора в образовательных учреждениях. Ее инициаторами стали общественники, которых поддержал президент РФ Владимир Путин.