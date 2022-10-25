"Археологические работы". Директор музея ИЗО рассказал, что делают на огороженных территориях Исторического сквера

На огороженных территориях Исторического сквера в Екатеринбурге проходят археологические работы, заявил директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

"По той информации, которая есть предварительно, там планируется благоустройство и это нас абсолютно устраивает, это идеальное решение, которое может быть. Никакой информации по какому-то дальнейшему строительству я не располагаю", - добавил Корытин.

Ранее появлялась информация, что в Историческом сквере около музея могут построить ресторан.