25 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Косинском округе у председателя думы сгорел дом

В Пермском крае у председателя думы в деревне Чазево сгорел дом, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию об этом опубликовала администрация Косинского округа в социальной сети "ВКонтакте". Инцидент произошел вечером, 24 октября.

"Пожаром уничтожен двухквартирный дом, часть имущества сохранена. На дворе приближается зима и необходимо по мере сил подготовить другое жильё для семьи. Многие из вас знают семью Мартыновых, мама Вера Егоровна учитель Чазевской школы, сын Александр Леонидович председатель думы Косинского МО, мы верим что в округе много неравнодушных и отзывчивых людей, давайте всем миром поможем восстановить хозяйство семьи Мартыновых", - говорится в сообщении.

Теги: дом, пожар, председатель думы, Мартынов, Косинский округ



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