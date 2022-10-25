25 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Президент ФРГ Штайнмайер впервые с начала СВО прибыл на Украину

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев впервые с начала специальной военной операции, пишет Spiegel.

Ожидается, что сегодня вечером президент ФРГ проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

При этом ранее Штайнмайер отменил свою поездку в Киев, назначенную на 20 октября, по соображения безопасности, передает Regnum.

Напомним, в апреле Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за политики последнего в отношении России. В Германии решение Зеленского вызвало непонимание и подверглось резкой критике со стороны германских политиков разных партий.

Зеленский заявил, что все подробности отмененного визита ему неизвестны и назвал произошедшее большим недоразумением. Однако Штайнмайера это объяснение не устроило, он потребовал объяснений.

Теги: Штайнмайер, Украина, Зеленский



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