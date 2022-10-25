Якушев поручил уральским губернаторам взять под личный контроль помощь семьям мобилизованных

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев дал поручение губернаторам субъектов Уральского федерального округа взять под личный контроль вопросы оказания помощи семьям мобилизованных.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, вопрос обсуждался в ходе еженедельного оперативного совещания. По словам Якушева, все меры поддержки, озвученные президентом России в отношении членов семей мобилизованных на военную службу, должны оказываться в полном объеме и незамедлительно.

"Проволочки здесь недопустимы. При этом крайне важна адресная помощь и поддержка семей военнослужащих. Речь обо всех семьях без исключения – контрактников, добровольцев, мобилизованных. Вне зависимости от того, в каком качестве они участвуют в военной операции. Нужно внимательно относиться к проблемам каждой семьи и оперативно помогать в решении тех вопросов, которые у них возникают: помощь в трудоустройстве через службы занятости, в определении ребенка в детский сад и так далее. Это вопрос не только про выплаты. Люди нуждаются в психологической помощи, в нашей поддержке, при этом ситуация у всех разная", - отметил уральский полпред.

Владимир Якушев добавил, что "поддержка и помощь семьям защитников Отечества – наш ключевой приоритет".