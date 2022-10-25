Якушев поручил уральским губернаторам взять под личный контроль помощь семьям мобилизованных

25 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Якушев поручил уральским губернаторам взять под личный контроль помощь семьям мобилизованных

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев дал поручение губернаторам субъектов Уральского федерального округа взять под личный контроль вопросы оказания помощи семьям мобилизованных.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, вопрос обсуждался в ходе еженедельного оперативного совещания. По словам Якушева, все меры поддержки, озвученные президентом России в отношении членов семей мобилизованных на военную службу, должны оказываться в полном объеме и незамедлительно.

"Проволочки здесь недопустимы. При этом крайне важна адресная помощь и поддержка семей военнослужащих. Речь обо всех семьях без исключения – контрактников, добровольцев, мобилизованных. Вне зависимости от того, в каком качестве они участвуют в военной операции. Нужно внимательно относиться к проблемам каждой семьи и оперативно помогать в решении тех вопросов, которые у них возникают: помощь в трудоустройстве через службы занятости, в определении ребенка в детский сад и так далее. Это вопрос не только про выплаты. Люди нуждаются в психологической помощи, в нашей поддержке, при этом ситуация у всех разная", - отметил уральский полпред.

Владимир Якушев добавил, что "поддержка и помощь семьям защитников Отечества – наш ключевой приоритет".

Теги: Якушев, мобилизация, помощь, губернаторы, полпред



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети