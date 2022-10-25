Российские рестораны KFC продадут местному топ-менеджменту

Компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, сообщила о заключении сделки с передачей права собственности на российскую сеть KFC топ-менеджерам подразделения в РФ – Константину Котову и Андрею Осколкову и их компании "Смарт Сервис". Они получат сами рестораны, операционную систему и франчайзинговые права. Об этом говорится в сообщении Yum! Brands.

Новые владельцы должны будут провести ребрендинг – сеть больше не должна ассоциироваться с KFC. Также новый владелец будет нести ответственность за сохранение штата. Пока стороны ждут одобрения сделки со стороны регулирующих органов.

Стоит отметить, что всего в России около тысячи ресторанов KFC, но только 70 точек управляются непосредственно "дочкой" Yum! Brands.

По данным "Коммерсанта", новые владельцы собираются переименовать сеть в "Ростикс" ("Rostic's").