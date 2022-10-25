Минфин сократил объем трансфертов в каждый пятый регион России

За девять месяцев 2022 г. 18 российских регионов получили меньший объем трансфертов, чем годом ранее. Минфин сократил объем трансфертов в каждый пятый российский регион.

Сокращение поступлений (более, чем на треть) было зафиксировано в Калининградской и Магаданской областях. Совокупный же объем трансфертов в регионы увеличился на 12% год к году. Прежде всего, за счет целевых субсидий. Это следует из аналитического комментария рейтингового агентства АКРА, который есть в распоряжении РБК.

Калининградской области сократили трансферт на возмещение расходов по транспортировке транзитных грузов. На втором месте по снижению безвозмездных поступлений оказалась Магаданская область, трансферты в которую сократились на 35% (на 4,8 млрд руб.). В регионе произошло сокращение всех видов безвозмездных поступлений, обнулились субсидии от негосударственных организаций. На 32 и 18% снизились трансферты в Москву и Санкт-Петербург. В абсолютном выражении спад безвозмездных поступлений составил 30,2 млрд и 5,7 млрд руб. соответственно.

Ощутимое сокращение трансфертов также было зафиксировано в Новосибирской (минус 13%, или 6,6 млрд руб.), Белгородской (минус 12%, или 2,3 млрд руб.), Тульской областях (минус 11%, или 2 млрд руб.). Менее 10% безвозмездных поступлений потеряли Тюменская, Орловская, Брянская, Пензенская и Амурская области, а также Чувашия, Еврейский автономный округ.

При этом в целом по субъектам трансферты выросли на 12%, или на 300 млрд руб. Это произошло благодаря целевым субсидиям, которые значительно увеличились, в то время как объемы дотаций не изменились. Наибольший прирост трансфертов произошел в нефтегазодобывающих ХМАО и ЯНАО (+177%, или 23,6 млрд руб., и +114%, или 13,5 млрд руб.).