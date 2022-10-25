Украине дали $500 млн на покрытие военных расходов

Всемирный банк выделил дополнительные $500 млн на помощь Украине для покрытия расходов, возникших в результате военных действий.

Финансовая помощь, которая была анонсирована еще 30 сентября, была выдана под гарантии Великобритании, уточняет РБК. При этом изначально речь шла про $530 млн. Ранее банк выделили Украине $11 млрд. Как пояснил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, $11 млрд были выделены Украине через проекты и трастовые фонды Всемирного банка.

При этом на Украине говорят о необходимости $5-6 млрд каждый месяц.