На Ямале депутат предложил студентам колледжей шить одежду для участников СВО

Депутат заксобрания Ямала Максим Лазарев предложил колледжам Ямала шить одежду для военнослужащих. Эту идею он сегодня направил на рассмотрение в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Считаю, что патриотическое воспитание молодежи – одна из важнейших задач нашего общества. На сегодняшний день в 22 учреждениях среднего профессионального образования восьми регионов России идет работа по разработке лекал и пошиву одежды для наших военных", - написал Лазарев на своей странице "ВКонтакте".

Он уверен, что работа студентов станет нужной помощью для участников специальной военной операции и личным вкладом молодых людей в достижение общей Победы.