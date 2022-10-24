25 Октября 2022
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

На Ямале депутат предложил студентам колледжей шить одежду для участников СВО

Депутат заксобрания Ямала Максим Лазарев предложил колледжам Ямала шить одежду для военнослужащих. Эту идею он сегодня направил на рассмотрение в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Считаю, что патриотическое воспитание молодежи – одна из важнейших задач нашего общества. На сегодняшний день в 22 учреждениях среднего профессионального образования восьми регионов России идет работа по разработке лекал и пошиву одежды для наших военных", - написал Лазарев на своей странице "ВКонтакте".

Он уверен, что работа студентов станет нужной помощью для участников специальной военной операции и личным вкладом молодых людей в достижение общей Победы.

Теги: Максим Лазарев, колледж, СВО, одежда



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