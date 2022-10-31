На Ямале школьники шьют одежду для мобилизованных

31 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу объявил об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Ямале школьники шьют одежду для мобилизованных

В Лабытнанги ученики школы №3 шьют одежду для мобилизованных россиян. Об этом сообщила глава города Марина Трескова в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Работа по пошиву теплых кофт и балаклав ведется учениками во внеучебное время в рамках проекта "Тепло наших рук для защитников Родины", который курирует педагог Снежана Канашова.

"Ученики школы № 3 под руководством педагога Снежаны Канашовой шьют одежду для военнослужащих, кто находится в зоне спецоперации и в учебных центрах. Проект "Тепло наших рук для защитников Родины" объединил 15 ребят с шестого по 10 класс. Балаклавы и теплые кофты шьют после уроков. Сейчас заботливыми детскими руками изготовлено семь комплектов одежды, в планах увеличить объем в три раза. Наши мужчины должны чувствовать заботу и тепло!" - сообщила мэр города.

Она также рассказала об адресной помощи, которую оказывают семьям волонтеры: одной семье отремонтировали крыльцо дома, другой помогают с выгулом собаки и покупкой для нее корма.

"Мы по-прежнему находимся на связи с родственниками добровольцев и мобилизованных, стараемся оперативно решать все возникающие вопросы. Спасибо всем, кто так активно включился в эту работу!" - заявила Трескова.

Теги: одежда, мобилизованные, помощь, тепло наших рук для защитников родины



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.10.2022 21:10 Мск На Ямале депутат предложил студентам колледжей шить одежду для участников СВО


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети