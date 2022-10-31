На Ямале школьники шьют одежду для мобилизованных

В Лабытнанги ученики школы №3 шьют одежду для мобилизованных россиян. Об этом сообщила глава города Марина Трескова в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Работа по пошиву теплых кофт и балаклав ведется учениками во внеучебное время в рамках проекта "Тепло наших рук для защитников Родины", который курирует педагог Снежана Канашова.

"Ученики школы № 3 под руководством педагога Снежаны Канашовой шьют одежду для военнослужащих, кто находится в зоне спецоперации и в учебных центрах. Проект "Тепло наших рук для защитников Родины" объединил 15 ребят с шестого по 10 класс. Балаклавы и теплые кофты шьют после уроков. Сейчас заботливыми детскими руками изготовлено семь комплектов одежды, в планах увеличить объем в три раза. Наши мужчины должны чувствовать заботу и тепло!" - сообщила мэр города.

Она также рассказала об адресной помощи, которую оказывают семьям волонтеры: одной семье отремонтировали крыльцо дома, другой помогают с выгулом собаки и покупкой для нее корма.

"Мы по-прежнему находимся на связи с родственниками добровольцев и мобилизованных, стараемся оперативно решать все возникающие вопросы. Спасибо всем, кто так активно включился в эту работу!" - заявила Трескова.