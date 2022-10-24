Philips сократит 4 тысячи сотрудников

Нидерландская компания Philips объявила о планах сократить 5% сотрудников (около 4 тыс. человек). Об этом заявил новый гендиректор компании Рой Якобс.

Решение принято на фоне того, что сопоставимые продажи Philips снизились на 5%, до €4,3 млрд, компания завершила квартал с чистым убытком в €1,3 млрд против прибыли годом ранее, пишет "Ъ". Проблемы у компании начались в прошлом году, когда пришлось отозвать 4 млн дыхательных аппаратов, приборов для ИВЛ и аппаратов для сна при апноэ из-за «выявленных потенциальных рисков для здоровья». На бизнес компании также негативно повлияли перебои с поставками, локдауны в Китае и ситуация на Украине. Акции Philips за год упали на 72,5%.

Ранее о намерении уволить 1 тыс. сотрудников заявила Microsoft.