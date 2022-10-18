Microsoft уволит тысячу сотрудников

Microsoft Corp уволит 1 тыс. сотрудников в нескольких подразделениях, включая Xbox и Edge, сообщили издания Axios и Business Insider со ссылкой на источники.

Согласно данным на сайте Microsoft, в компании работает около 221 тыс. человек по всему миру, пишет "Интерфакс". Представитель Microsoft подтвердил точность сообщений СМИ в электронном письме, направленном изданию MarketWatch.

"Как и все компании, мы регулярно оцениваем наши бизнес-приоритеты и вносим соответствующие структурные коррективы, - сообщается в документе. – Мы продолжим инвестировать в наш бизнес и нанимать сотрудников в ключевых для роста областях в следующем году".